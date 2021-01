리멤버 합천영상테마파크 관광개발 사업 본격 추진

기본계획 최종 용역보고회 개최

200억원 투입 지역 핵심 관광지로 거듭난다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 지역 핵심 관광지 육성을 위해 계획한 ‘리멤버 합천영상테마파크 사업’이 19일 최종 용역 보고회를 마치고 올해부터 본격적인 사업추진에 들어간다.

리멤버 합천영상테마파크 사업은 지역 핵심 관광지 육성 및 지역경제 활성화를 위해 문체부 계획공모형 지역관광개발 사업에 공모해 선정된 사업으로 국도비 130억을 포함 총사업비 200억이 투입되는 대형 관광개발 사업이다.

이를 위해 기본계획 수립용역을 실시, 합천영상테마파크 개발 여건 분석 및 관광객 실태조사, 활성화 기본구상, 세부적인 사업화 계획 등을 수립했다.

구체적인 내용을 살펴보면, 핵심사업, 연계활용사업, 관리 운영사업 3개를 하나의 패키지로 결합한 종합개발사업으로 구성됐다.

핵심사업은 영상 테마파크를 재활성화하는 사업으로 멀티 영상문화 코어 조성사업, 세트장 실내 리모델링 사업, 조선총독부 재건축 및 랜드마크화 사업이다.

연계활용사업은 체류형 관광지화를 위한 경관조명 사업, 영상·영화 특화 소재 홍보·마케팅 사업, 차별화된 체험행사 사업으로 기획했고 관리 운영사업으로 지역관광 신규일자리 창출 사업, 영상 테마파크 DMO 구축사업을 계획했다.

군은 이번 사업 추진을 통해 문객 수 100만 명 유치, 사업 기간 내 500개 일자리 창출, 현재 연간 촬영 일수 100일 미만에서 촬영 일수 200일을 목표로 한다.

문준희 합천군수는 “이번 사업을 통해 군을 남부권 영상관광의 중심도시로 육성하고 남부 내륙고속철도, 함양울산간 고속도로와 연계해 군이 경남관광의 관문 임무를 수행해 관광 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 이뤄내겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자