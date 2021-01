현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 2,000 등락률 -0.76% 거래량 4,881,054 전일가 261,500 2021.01.20 14:39 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이스라엘 스타트업 투자애플카 만든다?! 실적 탄탄한 ‘기아차’ 관련 株 급등합니다.임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 는 20일 오후 2시 30분 현재 전일과 같은 26만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 482만 2011주로 전일 거래량 대비 101.02% 수준이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 2,000 등락률 -0.76% 거래량 4,881,054 전일가 261,500 2021.01.20 14:39 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이스라엘 스타트업 투자애플카 만든다?! 실적 탄탄한 ‘기아차’ 관련 株 급등합니다.임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 는 국내 1위의 완성차 업체로 알려져 있다.

1월 19일 유진투자증권의 이재일 연구원은 ' 글로벌 신차 수요는 2020년 기저 효과로 올해 큰 폭의 개선세를 보여줄 것으로 기대되며 대규모 리콜 비용 선반영으로 판보충 부담도 줄어들 것. 주요 선진국의 수요 개선세가 본격적으로 나타날 전망임. 미래차 중심의 사업 구조 변화가 가속화 되고 있음. 동사의 수소차 사업은 수소연료전지기술 기반의 플랫폼 비즈니스로 사업 영역이 확장되었으며 전기차는 아이오닉 5 출시를 시작으로 공격적인 신차 출시가 계속될 것. '이라며 현대차의 목표가를 32만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대차를 51만 9348주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 35만 5855주 순매수, 91만 9155주 순매도 했다.

