도미노피자, ‘이 달의 스페셜 세트 3종’ 판매

'리미티드 에디션', '블래타이거 치볼' '포테이토 1픽' 세트 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 도미노피자가 피자와 사이드디시, 음료까지 한 번에 즐길 수 있는 ‘이 달의 스페셜 세트 3종’을 다음달 4일까지 판매한다.

‘리미티드 에디션 세트’는 세배 피자(L), 블랙타이거 슈림프 알리오 올리오 파스타, 코카-콜라 1.25L 등으로 구성됐다. 가격은 3만 4000원이다, ‘블랙타이거 치볼 세트’는 블랙타이거 슈림프 피자(M), 뉴 치즈 볼로네즈 스파게티, 코카-콜라 1.25L 등이 포함됐다. 가격은 2만 9000원이다. ‘포테이토 1픽(Pick) 세트’는 포테이토 피자(M), 화이트 크림 스파게티, 코카-콜라 1.25L 등으로 구성됐다. 가격 2만 2000원으로 구성됐다. 여타 중복 할인은 불가능하다.

한편, 이달의 스페셜 세트 주문 시 주문 금액의 일부를 희망 나눔 기금으로 적립해 소외계층 아동들을 후원하는 ‘희망 나눔 캠페인’ 착한 기부활동에도 동참할 수 있다.

