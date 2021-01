"코로나 집콕시대" CJ오쇼핑플러스, 일반식품 주문 금액 8배 성장

오쇼핑플러스 일반식품 주문 금액 8배↑…총 주문 건수 100만개 달해

올해 일반식품 강화 기조 유지…설 앞두고 축육 상품 중심 방송 확대

왼쪽부터 '한우고방 투뿔한우', '신세계 포갈비', '부처스컷 LA갈비'.

[아시아경제 김유리 기자] 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등으로 '집콕족'이 늘면서 T커머스 채널의 일반식품 부문이 급성장했다.

CJ ENM 커머스부문 CJ오쇼핑플러스는 20일 지난해 일반식품 주문 금액이 전년 대비 약 8배 늘었다고 밝혔다. 총 주문 건수는 100만개에 달한다.

회사 측은 "코로나 집콕시대로 집밥 수요가 급증한 데다 셀럽·오프라인 맛집 중심 식품 포트폴리오를 선보인 상품 기획력이 맞물린 결과"라고 설명했다. 지난해 CJ오쇼핑플러스는 총 73개 브랜드 151개 상품을 운영했다. 이 중 신상품은 2019년 대비 약 4배 늘어난 96개에 달했다.

코로나19 확산으로 비대면 소비가 늘면서 주문·결제가 편리한 T커머스를 통해 일반식품을 구매하는 빈도가 높아졌다. 농림축산식품부와 한국농촌경제연구원이 발표한 2020년 가공식품 소비자 태도 조사에 따르면 온라인몰, TV홈쇼핑 등 통신판매를 통해 가공식품을 구매한 비율은 2019년 4.0%에서 지난해 11.4%로 3배 가까이 뛰었다.

회사는 "TV홈쇼핑에 비해 수수료와 상품 물량 등의 부담이 적은 T커머스가 일종의 신제품 테스트베드 역할을 했다"며 "CJ오쇼핑플러스에서 좋은 성과를 기록한 상품이 TV라이브 방송에서도 호실적을 기록하는 등 선순환 구조가 만들어졌다"고 설명했다. 지난해 7월 CJ오쇼핑플러스에서 론칭한 '최현석 셰프 안심스테이크'는 목표 대비 90%를 초과하는 실적을 기록했다. 이후 11월 CJ오쇼핑 론칭 방송에서도 약 3000개 이상 판매되며 인기를 끌었다.

한편 CJ오쇼핑은 설을 앞두고 축육 상품을 중심으로 일반식품 방송을 확대한다. 21일, 22일 각각 '최현석LA갈비'와 '김나운 LA갈비'를 방송한다. 배우 양희경의 '반기수라 갈비찜'은 23일 방송된다. 27일 '최화정쇼'에서는 '한우고방 투뿔한우'를 판매할 예정이다.

임정현 CJ ENM 커머스부문 리빙상품담당 사업부장은 "코로나19로 인한 집밥 트렌드와 비대면으로 식품을 구매하는 소비 패턴 변화가 맞물리며 지난해 일반식품 카테고리 실적이 좋았다"며 "올해도 홈쇼핑에서만 볼 수 있는 합리적인 구성과 가격을 기반으로 차별화된 프리미엄 상품을 늘려가며 신규 고객을 유입할 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr