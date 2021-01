전남도-시·군, 농정분야 현안 논의…협업 강화키로

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 시·군 농정과장과 영상회의를 갖고 남도장터 운영 활성화 방안 등 올해 농정 분야 현안을 논의하고 협업을 강화키로 했다.

19일 전남도에 따르면 이날 영상회의에는 전남도 농축산식품국 국·과장과 22개 시·군 농정업무 담당과장 등이 참여했다.

도는 남도장터 운영 활성화 방안을 비롯해 도 자체 논 타작물재배 지원, 딸기 생산시설 현대화 지원사업 등을 설명했다. 이어 도와 시·군은 철저한 사전 준비로 전남 농정의 기틀을 탄탄히 다지는데 의지를 모았다.

이와 함께 각 시·군은 지난해 추진한 우수시책과 함께 올해 중점 추진사항을 발표하면서 성과를 공유했다.

특히 강진군이 전국 최초로 시행한 ‘청자골 화훼단지 온라인 직거래 판매 운영’ 사업이 위기를 희망으로 바꾼 우수사례로 소개됐으며 각 시·군들은 벤치마킹을 통해 지역특성에 맞는 시책 개발에 나서기로 했다.

이밖에 순천시 ‘로컬푸드 직매장 친환경 포장재 지원’, 장흥군 ‘환경친화형 생분해 멀칭비닐 공급지원사업’ 등 우수시책에 대해서도 사업성 검토 후 도의 시책사업으로 도입할 방침이다.

더불어 도는 시·군과 함께 새로운 정책의 발굴 및 기존 정책 보완 등을 위해 농정업무 현안논의를 이어가는 등 소통과 협업을 강화키로 했다.

소영호 전남도 농축산식품국장은 “지난해 도와 시·군이 노력한 결과 성과를 나타내 올해 농업을 고부가가치 수출산업으로 육성해 농업인 소득향상에 힘쓰고, 청년농업인 육성도 노력해야 한다”며 “현장의 다양한 의견을 들어 농업 정책에 반영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr