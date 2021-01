[아시아경제 온라인이슈팀] 인스타여신 이보라가 근황을 전했다.

최근 이보라는 자신의 인스타그램에 사진 한장을 게재했다. 청바지와 검은색 톱 차림으로 소파 위에 누워 숨막히게 섹시한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.

한편 이보라는 뒤태 여신으로 50만에 육박하는 인스타 팔로워를 거느리며 활동 중이다

