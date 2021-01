[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 씨크릿우먼브랜드에서는 헤어웨어(가발)를 선보이고 있다. 헤어웨어는 새치로 인한 잦은 염색과 스트레스로 인한 탈모로 머리숱 감소가 고민이신 분들에게 자신감을 주는 제품으로 손쉽게 관리를 할 수 있는 장점이 있다. 인모100%로 돼 있어 내 머리 색과 같은 색으로 색을 바꿀 수 있으며 펌으로 자연스런 스타일 연출이 가능하다.

