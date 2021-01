日 외무상 "독도는 일본영토, 위안부 판결 매우 유감"…8년 연속 망언도발

[아시아경제 이현우 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 18일 일본 정기국회 개원을 계기로 가진 외교 연설에서 독도가 일본 영토라고 주장하며 도발했다. 일본이 외교 연설에서 독도를 자국 영토라며 도발하는 것은 이번이 8년째로 알려졌다.

모테기 외무상은 이날 일본 국회 개원으로 외무상이 외교 정책의 기본 방향을 설명하는 외교 연설에서 "다케시마는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토이며 이런 기본적인 입장에 토대를 두고 냉정하게 의연하게 대응하겠다"고 밝혔다. 일본 외무상이 외교연설에서 독도가 자국 영토라며 도발한 것은 2014년 이후 8년 연속 이어지고 있다.

모테기 외무상은 이어 최근 한일 관계가 일제 강점기 징용 문제나 일본군 위안부 문제로 "엄중한 상황에 빠져 있다"며 특히 최근 서울중앙지법이 일본 정부가 일본군 위안부 피해자에게 배상하도록 명령한 최근 판결에 대해 "국제법상으로도 양국관계에서도 도저히 생각할 수 없는 이상한 사태가 발생해 매우 유감으로 받아들이고 있다"고 밝혔다. 그는 "강경화 외교부 장관과의 전화 회담에서 한국 정부가 국제법 위반을 속히 시정할 것을 강하게 요구했다"고 덧붙였다.

모테기 외무상은 한국이 "중요한 이웃 나라"이며 지역의 안정이나 북한 대응을 위해 미일, 한미일 협력이 없어서는 안 된다고 규정했지만 최근 양국 상황에 대해서는 한국에 책임이 있다며 강하게 비난하는 어조로 일관했다.

