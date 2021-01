[아시아경제 이동우 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 18일 국정농단 파기환송심에서 징역 2년6개월의 실형을 선고받은데 대해 대한상공회의소가 한국경제의 성장 차질을 우려했다.

이경상 대한상의 경제조사본부장은 이날 "이 부회장이 실형 선고를 받은 것은 한국 대표기업인 삼성전자가 한국경제의 산업 패러다임 시기에 신사업 성장의 중요한 역할에 있어 차질이 우려된다"고 말했다.

앞서 재판부는 "피고인과 삼성 측의 진정성을 긍정적으로 평가할 수 있지만 이 사건에서 양형 조건을 충족 어렵다고 결론냈다"며 "이런 모든 사정을 감안하면 피고인 이재용에 실형 선고와 법정구속이 불가피하다"고 밝혔다.

