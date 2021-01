나경원, 오세훈 향해 “제가 인턴시장?…10년 쉰 분보다 잘 할 자신 있어”

“4선의원·野원내대표 등 연륜·실력 어디 안가”

[아시아경제 임춘한 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 전 자유한국당 원내대표는 18일 오세훈 전 서울시장을 향해 “4선의원, 야당 원내대표, 당이 어려울 때 시장후보로 나서 이미 서울 시정을 맡을 준비까지 했던 사람인 제가 10년을 쉬신 분보다 그 역할을 잘 할 자신은 있다”고 비판했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “저를 인턴시장이라 칭하신다면 뭐 어쩌겠느냐”며 “다만 오 전 시장에게 영화 ‘인턴’ 시청을 권해드린다. 인턴 로버트 드니로가 어떻게 위기의 회사를 구해내는지, 연륜과 실력은 어디 안 간다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “서울시장은 혼자 일하는 자리가 아니다. 뛰어난 서울시 공무원과 25개구 구청장 및 소속 공무원과 함께 일하는 자리”라며 “저는 서울시 모든 공무원들의 전문성과 진정성을 믿는다”고 강조했다.

나 전 원내대표는 “서울시는 시스템으로 움직인가”며 “시장은 민심을 헤아려 올바른 방향을 제시하고, 업무 전반을 점검하며, 합리적인 인사와 평가로 조직을 생산적으로 이끄는 자리”라고 밝혔다.

