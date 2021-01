주호영 "김학의 불법 출금 덮으려 또다른 거짓말"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 18일 김학의 전 법무부 차관에 대한 '불법 출국금지' 의혹과 관련해 "잘못을 시인하고 깨끗하게 사과하고 처벌받으면 될 일"이라며 "(의혹을) 덮기 위해 또다른 거짓말을 동원하고 있다"고 비판했다.

주 원내대표는 이날 비상대책위원회 회의에서 "출금 요청서의 사건번호는 출금을 집행하고 12시간이 지나서야 전산망에 입력한 것으로 확인됐고 그나마도 가짜였다"며 "정부가 출금의 불법성을 인식하고 어쩌지 못하다가 사후 수정을 위해 전산망을 조작한 흔적들이 제기되고 있다"며 이같이 말했다.

주 원내대표는 "추미애 법무부 장관은 불가피했다고 이야기하고 있고 한술 더 떠서 장관 직권으로도 출금이 가능하다고 했다"며 "장관 직권으로 가능하면 바로 그걸로 하면 됐지, 이렇게 복잡한 과정을 거칠 이유가 뭐가 있었나"라고 밝혔다.

주 원내대표는 "도대체 왜 이렇게 법무부가 망가지고 거짓말을 하는지 모르겠다. 거짓말을 하는 건 조직이 완전히 부패하고 망가진 경우"라고 말했다.

