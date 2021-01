반려견·가방·열쇠 위치 확인 도와주는 '갤럭시 스마트태그' 출시

열쇠고리나 가방 등에 부착 가능

블랙 색상, 가격은 2만9700원

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 위치 관리 액세서리 '갤럭시 스마트태그(Galaxy SmartTag)'를 19일 출시한다.

갤럭시 스마트태그는 반려동물이나 열쇠, 여행용 가방 등 통신 기능이 없는 제품이나 위치를 확인해야 하는 반려동물 등에 부착하면 위치 확인을 도와주는 기기다. 삼성전자의 스마트싱스 앱 내 '스마트싱스 파인드(SmartThings Find)' 서비스를 통해 기기를 등록해 사용할 수 있고 스마트폰 한 대당 여러 개 등록도 가능하다.

갤럭시 스마트태그는 저전력 블루투스(BLE) 기술을 활용해 위치 정보를 스마트폰에 표시해준다. 네트워크 연결이 끊어진 오프라인 상태에서도 주변 다른 갤럭시 스마트폰 또는 태블릿의 도움으로 위치를 찾을 수 있게 도와준다. 반려견의 목걸이에 갤럭시 스마트태그를 부착하면 반려견과 멀어지더라도 쉽게 찾을 수 있다.

갤럭시 스마트태그와 가까이 있을 때 신호음을 내게 만드는 것도 가능하다. 반대로 스마트폰을 분실했을 때 '갤럭시 스마트태그'의 버튼을 2번 누르면 스마트폰에서 알림음이 울리게 할 수 있다.

상단에 구멍이 있어 열쇠고리나 가방에 쉽게 부착할 수 있다. CR2032 규격의 교체 가능한 코인 배터리를 탑재해 최대 300일 사용 가능하다. 위치 정보 등 개인 정보를 암호화 해 스마트폰과 정보를 주고받는 보안 기능도 탑재했다.

'갤럭시 스마트태그'는 블랙 색상으로 출시되며 가격은 2만9700원이다. 향후 오트밀 색상 모델과 '갤럭시 스마트태그' 2종 혹은 4종 패키지 모델도 출시될 예정이다. 전국 삼성 디지털프라자를 비롯해 삼성전자 홈페이지, 쿠팡, 11번가, G마켓, 네이버 스마트 스토어 등 오픈마켓에서 구매할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr