설 선물은 정육…롯데百, 한우·호주산 와규 물량 ↑

1월 18일~2월 10일 전점서 본판매

1200여개 상품 준비

수백만원대 프레스티지 선물부터

정육·청과·와인 품목 다양화

[아시아경제 임혜선 기자] 작년 추석에 이어 올 설도 선물 수요가 늘어날 전망이다. 롯데백화점은 지난해 추석 고객들에게 인기를 끈 상품들을 분석해 프리미엄 선물 세트 포함 총 1200여개 품목을 선보인다.

프리미엄 선물을 준비하는 고객들을 위해 ‘프레스티지 선물세트’를 준비했다. 대표 품목으로 한우 1++등급 중에서도 최상위 등급의 한우 세트인 ‘L-NO.9 세트(6.5kg)’를 100세트 한정으로 170만원에, 참조기만을 엄선해 만든 ‘영광 법성포 굴비 세트 황제(2.7kg·10미)’ 를 200만원에, 프랑스 보르도에서 1등급으로 분류되는 5대 샤또의 빈티지 와인 ‘샤또 라파트 로췰드 2000년(3병 한정)’을 650만원에, 이탈리아 최상급 올리브 오일과 발사믹 식초로 구성된 ‘로렌조 올리브 오일&말레티레냐니 파밀리아 50년산 발사믹 세트(각 500ml·250ml)’를 32만원에 판매한다.

또한 롯데백화점은 지난해 추석 고객 소비 트렌드를 반영해 고객들에게 가장 사랑받는 선물 카테고리인 정육, 청과, 주류 상품 보강에 힘썼다. 지난해 추석 롯데백화점의 정육, 청과, 주류 선물세트 매출은 2019년 추석 대비 각 10.5%, 12.1%, 19.0% 신장했다.

정육 선물세트는 고향 방문을 대체하는 만큼 프리미엄급 한우 수요가 늘어날 것으로 예상해 한우 물량을 30% 이상 확대하고, 1~2인 가구 증가와 집밥 트렌드에 맞춘 한끼 분량 소포장 품목도 기존 6품목에서 13품목으로 크게 늘렸다. 또한 수입육에 대한 소비자 인식이 긍정적으로 변하며 지난해 추석 매출이 40% 가량 증가한 호주산 프리미엄 와규 물량도 50% 이상 확대했다. 정육 대표 품목으로는 화식한우 로얄 세트(2.0kg) 49만원, 울릉칡소 특선 세트(2.0kg) 40만원, 한끼 한우 특선(2.4kg) 53만원, 호주 타지마 와규 특선 세트(2.4kg) 19만원 등이 있다.

청과 세트는 선물용 과일을 선택하는 기준이 과수의 크기에서 당도로 바뀌면서 고당도 프리미엄 과일인 샤인머스캣, 제주만감류 혼합세트 8품목을 새롭게 선보인다. 대표품목으로 프리미엄 샤인 4종 혼합세트 19만5000원, 프레가 샤인ㆍ만감류 혼합세트 15만5000원 등이 있다.

홈술·홈파티족 증가로 늘어난 와인 수요가 설 선물세트에도 반영되며 주류 선물세트 매출이 전년 대비 20% 이상 신장할 것으로 예상된다. 이에 롯데백화점은 와인 선택의 폭을 넓히고자 희소성이 높은 와인들을 한정 수량으로 선보이고, 와인 2종을 취향에 맞게 선택할 수 있는 DIY 와인 세트도 준비했다.

이재옥 롯데백화점 상품본부장은 “지난해 추석 귀성을 선물로 대신하는 고객들이 많아지며 정육, 와인, 청과 선물세트의 매출이 크게 증가했다”며 “변화하는 고객 소비 트렌드를 분석해 고객들이 최고의 선물세트를 준비할 수 있도록 상품을 보강하고 물량을 확보했다”고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr