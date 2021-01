■고용노동부

<실장급 승진>

▶중앙노동위원회 상임위원 김민석

<국장급 전보>

▶노동시장정책관 김유진

▶고용지원정책관 민길수

▶통합고용정책국장 황보국

▶직업능력정책국장 송홍석

<과장급 전보>

▶국제협력담당관 이성룡

▶외국인력담당관 정해영

▶고용보험기획과장 엄대섭

▶여성고용정책과장 임동희

