대구시립소년소녀합창단, 어머니합창교실 제1기 단원 모집

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시립소년소녀합창단(예술감독 김유환)은 창단 40주년을 맞아 어머니합창교실 제1기 단원을 모집한다.

이번 합창교실은 코로나19로 인해 가족들이 집안에 있는 시간이 많아짐에 따라 어머니의 역할이 커지면서 쌓인 부담감과 피로감을 음악을 통해 해소할 수 있는 장을 제공하고자 마련됐다는 게 대구시의 설명이다.

만 35세~55세 미만 대구에 주소를 둔 여성 누구나 응시 가능하며, 합창단 활동 경력이 5년 이상이면 60세까지 지원할 수 있다. 실기 전형을 통해 모집 정원 내에서 고득점 순으로 합격자를 선발하고, 실기전형은 이수인 작곡의 <별>을 부르면 된다.

모집정원은 소프라노1, 소프라노2, 알토 총 40명이다. 개강일로부터 14주 동안 주1회 정기연습 및 특별연습이 있을 예정이다.

강습비는 무료이며 김유환 예술감독 및 상임지휘자를 비롯해 대구시립소년소녀합창단 스태프들의 전문적인 지도를 받고 수료음악회, 정기연주회 특별출연 등 공연에 참여할 수 있다.

접수기간은 오는 22일까지다. 모집에 관한 상세한 내용은 문화예술회관 홈페이지에 게시된 공고문을 참고하거나 시립소년소녀합창단으로 문의하면 된다.

