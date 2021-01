방역당국 "살균·소독제 인체 살포하면 안된다"

[아시아경제 임혜선 기자] 방역당국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 예방하기 위해 살균·소독제를 인체에 분사하면 안된다고 경고했다.

중앙방역대책본부와 환경부는 16일 코로나19 정례 브리핑에서 "살균·소독제에는 세균이나 바이러스 등을 없애는 성분이 있어 인체와 환경에 유해하다"면서 "소독제는 안전하게 사용해야 한다"고 밝혔다.

당국에 따르면 안전한 소독제 사용법은 살균·소독제가 환경부의 승인·신고를 받은 제품인지 확인하고, 제품 사용 시에는 장갑·마스크 등 보호장비를 착용해 피부와 눈·호흡기를 보호해야 한다.

소독 효과와 안전을 위해서는 물체 표면을 닦아내는 소독 방법이 좋다. 살균·소독제는 물체 표면에 사용하도록 허용된 제품이어서 사람에게 직접 살포하거나 보호장비를 착용하지 않은 사람이 있는 공간에서 살포해서는 안 된다. 공기 중에 소독제를 살포하는 방법은 효과가 확인되지 않았다.

