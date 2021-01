[아시아경제 원다라 기자] 인크로스 인크로스 216050 | 코스닥 증권정보 현재가 47,850 전일대비 950 등락률 +2.03% 거래량 76,124 전일가 46,900 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 인크로스, 이커머스 플랫폼 데이터 분석 리포트 공개…"이용자 1위는 쿠팡"인크로스, ‘다윈’ 사회적 기업 디지털 마케팅 지원…"광고 캠페인 지원"[공시+]인크로스, 2분기 영업익 39억…전년比 23.6% ↑ close 는 보통주 2만9625주를 처분하기로 결정했다고 15일 공시했다. 처분대상 주식 가격은 1만7486원, 총 처분예정 금액은 5억1802만2750원이다. 회사측은 처분 목적에 대해 "주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부"라고 설명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr