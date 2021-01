우선 3억명…인도, 내일부터 코로나19 백신 접종 시작

[아시아경제 성기호 기자] 인도가 16일부터 전국 3000여곳에서 일제히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종에 나선다.

15일 인도 언론에 따르면 나렌드라 모디 인도 총리는 16일 오전 화상회의를 통해 백신 접종 시작을 공식적으로 알릴 예정이다.

인도는 현재 두 종류의 백신에 대해 긴급 사용을 승인한 상태다. 현지 업체 세룸인스티튜트(SII)가 만드는 아스트라제네카-옥스퍼드대 백신(코비실드)과 현지 업체 바라트 바이오테크의 백신(코백신)이다.

인도는 먼저 의료진 1000만명부터 백신 접종을 시작한다. 보급 첫날에는 약 30만명의 의료진이 백신을 맞게 된다.

당국은 의료진에 이어 경찰, 군인, 공무원 등 방역 전선 종사자와 50대 이상 연령층 또는 50대 이하 합병증 만성 질환자 등에 대한 접종이 진행된다. 이들 우선 접종 대상자 수만 3억 명에 달한다.

인도의 코로나19 누적 확진자 수는 이날까지 1052만7638명으로 집계돼 전날보다 1만5590명 늘었다.

인도의 누적 확진자 수는 미국에 이어 세계 2위이지만 한때 10만명에 육박했던 일일 신규 확진자 수는 최근 1만명대 중반으로 크게 줄었다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr