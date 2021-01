[아시아경제 금보령 기자] 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 3,525 전일대비 75 등락률 -2.08% 거래량 220,800 전일가 3,600 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일대기업 간의 빅딜! 이제는 동남아까지 노린다! SK바이오팜 잘 보셨죠? 더 큰 덩어리 있습니다! 들어오세요 close 는 안우형·이동관 대표 체제에서 강승곤·안우형 대표 체제로 변경한다고 15일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr