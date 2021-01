서대문구 '인공지능돌보미 서비스' 대상 450명으로 확대

인공지능(AI) 스피커 활용 취약계층 1인 가구 정서적 안정감을 높이고 위급상황 시 긴급 구조 요청 기능 수행 고독사 예방

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 다음 달부터 ‘인공지능돌보미 서비스’ 대상을 기존 200명에서 450명으로 확대한다.

이 서비스는 인공지능(AI) 스피커를 활용해 취약계층 1인 가구의 정서적 안정감을 높인다. 또 위급상황 시 긴급 구조 요청 기능을 수행하며 고독사를 예방한다.

구는 올해 구비 2억7500만 원을 투입해 이 사업을 추진한다.

AI 스피커는 뉴스와 날씨, 음악을 들려주고 거주자와 대화도 나눈다. 또 일정 시간 대화가 끊기는 등 이상 징후가 감지되면 구청 복지정책과의 ‘케어매니저’가 전화 안부 확인과 긴급 방문에 나선다.

특히 위급 상황에서 간단히 음성만으로 도움을 받을 수 있어 취약계층을 보호하며 사회안전망을 강화하는 데 도움을 준다.

구는 이달 22일까지 취약계층 1인 가구의 노인과 중장년, 장애인 등을 대상으로 인공지능돌보미 이용자를 모집한다.

또 이 내용을 각 동주민센터와 복지관을 통해 1인 가구 기초생활수급자와 차상위계층, 저소득 기초연금 수급자 등에게 안내했다.

희망 주민은 주소지 동주민센터로 방문 신청할 수 있다.

자세한 내용은 서대문행복1004콜센터로 문의하면 된다.

문석진 서대문구청장은 “포스트 코로나 시대 스마트한 복지 생태계 기반 강화를 위해 인공지능을 활용한 취약계층 돌봄이 더욱 기대된다”고 말했다.

