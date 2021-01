국민의힘 "與, '원전괴담' 퍼뜨리기 중단하라…'탈원전 농단' 덮으려는 공작정치"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 소속 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원들이 "여당은 무차별적 원전괴담 퍼뜨리기를 중단하라"며 "수사중인 ‘탈원전 국정농단’ 사건을 덮으려는 청와대와 여당의 공작정치"라고 비판했다.

이철규·김석기·김영식 국민의힘 의원은 15일 성명서를 통해 "더불어민주당과 이낙연 대표가 쏘아올린 원전괴담으로 국민들은 불안에 휩싸였다"며 이같이 지적했다.

이들은 여당을 중심으로 제기되는 '삼중수소' 검출 문제에 대해 "이 대표와 민주당의 주장은 문재인 정부의 감독을 받는 한수원과 원자력 전문가들에 의해 모두 허구임이 밝혀졌다"며 "이 대표는 삼중수소 문제가 원안위에 보고된 2019년 4월 당시 국무총리로 재임중이었는데, 원안위는 국무총리 소속기관"이라고 지적했다.

이어 "이 대표가 이 사안을 보고받고, 안전성에 문제가 있다는 판단을 하였음에도 묵살한 것인가"라며 "아니면 전혀 문제가 되지 않는다고 판단하였음에도 정치적 필요에 의해 괴담으로 확산 유포시킨 것인지 먼저 답변하여야 할 것"이라고 비판했다.

국민의힘 의원들은 '월성원전 부지 지하수에서 방사성물질인 삼중수소가 기준보다 17배 넘게 검출됐다'고 한 이 대표의 말을 지적하며 "원전 내부 한 지점에서 측정한 수치를 두고 '배출기준의 17배'라고 한 것은 명백한 허위 주장"이라며 "삼중수소 기준치인 4만베크럴/L 은 원전 내 측정 기준이 아닌 배출 허용 기준이며, 기준치를 초과한 삼중수소는 배출되지 않았다"고 지적했다.

'월성 원전에서 자연계에 존재하지 않는 인공 방사성물질인 삼중수소가 누출됐다'는 주장에 대해서도 "삼중수소는 자연적으로도 생성되며, 자연계에 존재하는 물질이라는 것은 기본 상식"이라고 비판했다.

의원들은 "감사원을 이번 사안에 끌어들인 것은 감사원의 감사결과를 부정하고, 수사중인 '탈원전 국정농단' 사건을 덮으려는 청와대와 여당의 공작정치"라며 "국민안전과 관련된 문제이기 때문에 국회에서 사실 관계를 확인하기 위한 국정조사에 착수하자"고 제안했다.

