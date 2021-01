광주대, 콘텐츠원캠퍼스 쇼케이스 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 오는 28일까지 학교 호심관 3층 판타지랩에서 사진영상드론학과가 아시아문화원과 컨소시엄을 통해 진행한 2차년도 콘텐츠원캠퍼스 사업의 쇼케이스를 개최한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스는 사진영상드론학과 18명의 학생이 광주 고려인마을 등을 찾아 기록해 담은 VR과 영상, 사진 등이 전시된다.

광주·전남 지역 대학 가운데 유일하게 2년 연속 ‘콘텐츠원캠퍼스 구축 운영사업’에 선정된 광주대는 VR(가상현실) 융복합 실감콘텐츠 분야의 ‘VR실감콘텐츠 아시아의 부엌과 음식’ 과제를 수행했다.

이와 함께 최대 2억5000여 만 원의 사업비를 지원 받아 4차 산업혁명 시대에 요구하는 창의형 융합 인재 배출을 위한 교육과정 운영과 다양한 VR 실감 미디어 기반 콘텐츠 제작 프로젝트를 추진 중이다.

한편 한국콘텐츠진흥원이 선정하는 ‘콘텐츠원캠퍼스’는 융복합 콘텐츠 프로젝트 개발 및 프로젝트 기반 교육 운영을 통한 미래 콘텐츠산업 선도 인재 육성을 위한 교육 협력체계다.

기업과 대학, 연구소, 유관기관(산·학·연·관) 등 교육을 위해 구성된 모든 원을 아우르는 광의적 개념의 캠퍼스다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr