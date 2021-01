하동 육용오리농장서 ai 의사환축 발생, 고병원성 검사 중

해당 농장 포함 3km내 4만9000여 수 긴급 살처분 매몰 처리

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 하동군 옥종면 소재 육용오리 사육 농장에서 ai 의사환축(h5항원검출)이 발생했다.

이번 발생이 진주시, 고성군, 거창군에 이어 도내 4번째 발생이다.

도는 14일 예찰 과정 중 하동의 육용오리 농장에서 폐사가 발생했다는 신고를 받았다,

동물위생시험소에서 검사한 결과 h5형 ai 항원이 검출됐다고 밝혔다.

경남도는 즉시 발생농장에 초동방역팀을 투입해 해당 농장에 대한 이동통제를 하고, 축산 내·외부 및 인근 도로에 일제 소독을 했다.

인근 3㎞ 내 사육 중인 33 농가 4만9000여 수에 대해 살처분을 진행 중이다.

초소 3개소를 설치하고 의사환축 발생농장과 역학적으로 관련된 농장은 즉시 이동 제한 및 예찰을 시행할 예정이다.

도는 추가확산 방지를 위해 개별농가 방역 수칙을 지킬 것을 당부하고, 발생지 인근 주변 도로 통제초소 추가설치, 농가와 철새도래지 주변에 매일 소독 실시하는 등 총력대응 체계를 구축해나간다고 밝혔다.

