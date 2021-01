올해도 CES 휩쓴 삼성전자, 173개 어워드 수상

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 900 등락률 +1.00% 거래량 6,021,589 전일가 89,700 2021.01.15 09:22 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시S21 언팩]디지털키·가전제어…넓어진 갤럭시 생태계(종합)'사진을 전문가처럼'…삼성전자, 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시[갤럭시S21 언팩]가격·디자인·카메라 삼박자 다 잡았다 close 가 지난 11일(현지시간)부터 14일까지 개최된 세계 최대 IT 전시회 'CES 2021'에서 CES혁신상 44개를 포함해 주요 글로벌 매체들이 선정하는 미디어 어워드에 대거 이름을 올리며 총 173개의 상을 받았다고 15일 밝혔다.

10년 연속 'CES 최고 혁신상'을 수상한 TV 부문에서는 차세대 TV인 ‘네오(Neo) QLED’와 ‘마이크로 LED’가 좋은 성적을 거뒀다.

Neo QLED는 삼성전자가 지난 7일 ‘삼성 퍼스트 룩’을 통해 처음으로 공개한 미니 LED TV로 기존 대비 40분의 1크기의 소형 LED를 백라이트에 적용한 제품이다. 삼성 독자 기술인 ‘퀀텀 매트릭스 테크놀로지’와 ‘네오 퀀텀 프로세서’로 최고의 시청 경험을 제공한다.

이 제품은 CNN, 디지털 트렌드(Digital Trends), 엔가젯(Engadget), 씨넷(CNET), 와이어드(Wired) 등에서 'CES 2021 최고의 제품’으로 선정됐다.

CNN은 “빛 번짐 없이 업스케일링된 훌륭한 화질을 구현하는 Neo QLED는 기존 TV들을 모두 능가하는 최고의 TV라는 확신이 든다”라고 극찬했다. 디지털 트렌드는 “Neo QLED는 OLED와 동일한 수준의 블랙 표현을 하면서도 밝기가 압도적이며, 최고의 HDR 경험을 선사하고 있다” 고 호평했다.

마이크로 LED CES 최고 혁신상 수상

마이크로 LED TV는 'CES 최고 혁신상'과 함께 디지털 트렌드, 기어브레인(GearBrain), 아이지엔(IGN) 등의 매체로부터 ‘CES 2021 최고의 제품’에 선정됐다.

이 매체들은 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED 소자가 스스로 빛과 색을 모두 내는 마이크로 LED TV에 대해 실제 사물을 보는 것과 같은 자연 그대로의 화질을 경험할 수 있는 차세대 기술이라며 호평했다.

생활가전 부문에서는 ‘패밀리허브’ 냉장고, ‘비스포크’ 냉장고, ‘비스포크’ 정수기, 로봇청소기 ‘제트봇AI’ 등 다양한 제품들이 CES혁신상과 다수의 미디어 어워드를 받았다.

이번 CES에서 첫 선을 보인 제트봇 AI는 CNN의 ‘CES 최고의 생활가전(Best Home Appliance)’, 리뷰드닷컴의 'CES 2021 에디터스 초이스(CES 2021 Editors’ Choice Awards)', 디지털트렌드의 ‘CES 2021 최고의 기술(Top Tech of CES 2021)' 등에 선정됐다.

모바일 부문에서는 ‘갤럭시 노트20 5G’, ‘갤럭시 노트20 울트라 5G’와 ‘갤럭시 버즈+ BTS 에디션’이 CES 최고 혁신상의 영예를 안았다. 특히 친환경 디자인 부문 혁신상을 수상한 ‘갤럭시 버즈 라이브’를 포함해 5개의 혁신상이 웨어러블 제품에서 나왔다.

PC 부문에서는 ‘갤럭시 크롬북 2’ 가 돋보였다. CNN은 갤럭시 크롬북 2에 대해 “전작의 프리미엄 기능에 QLED 디스플레이까지 장착하는 등 소비자가 살 수 있는 최고의 투인원(2-in-1) 크롬북”이란 호평과 함께 ‘CES 2021 최고의 제품(The Best Tech of CES 2021)’으로 선정했다.

갤럭시 크롬북 2는 이 밖에 비즈니스 인사이더, 리뷰드닷컴 등 다수 매체에서 선정한 ‘최고의 랩톱(Best Laptops of CES 2021)’ 명단에도 이름을 올렸다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr