아이파크몰, 지역 내 고객 위한 '맛집 배달 서비스' 실시

[아시아경제 이승진 기자] HDC그룹 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰이 지역 맛집의 메뉴들을 집에서 편하게 주문해 즐길 수 있는 '맛집 배달 서비스'를 실시한다고 15일 밝혔다.

대표적인 배달 서비스 이용 가능 매장은 ▲성수동 샐러드 카페로 인기몰이를 하고 있는 ‘잇샐러드’ ▲뉴욕타임스가 '세계 최고의 빵'이라고 극찬한 '타르틴 베이커리' ▲트렌디한 파인 캐주얼 브랜드 '쉐이크쉑' 등이며 배달 가능 브랜드들을 지속적으로 늘려 나갈 계획이다.

현재 ‘타르틴 베이커리’와 ‘쉐이크쉑’, ‘아방트 갤러리 카페’는 배달앱 쿠팡이츠와 배달의민족을 통해서 배달 서비스를 시행 중에 있으며 전통 인도요리 전문점 ‘아그라’와 스테이크와 덮밥 전문점 ‘비스트로B’, 성수동 맛집 샐러드카페 ‘잇샐러드’는 쿠팡이츠를 통해 배달 주문이 가능하다.

오는 20일부터는 ▲떡볶이로 유명한 서촌의 대표 분식 전문점인 '남도분식' ▲서래마을을 대표하는 ‘르지우’ 정호균 쉐프의 이탈리아 전문 레스토랑 '시그니처랩' ▲계절별 신선한 식재료로 바르게 차린 가정식 반상 전문점 ’찬장’ ▲안동 본가의 레시피를 직접 전수 받은 오리지날 안동찜닭 전문점 ‘홍수계’ 도 쿠팡이츠 주문 배달 서비스를 추가로 선보일 예정이다.

아이파크몰 관계자는 “코로나19 여파로 꾸준히 증가하고 있는 식품배달 수요도 잡고, 아이파크몰 내 위치한 다양한 맛집 매장들을 알리기 위해 배달 서비스를 도입 하게 됐다” 라며 “아이파크몰은 먹거리와 볼거리, 즐길거리가 가득한 ‘복합쇼핑문화 공간’으로 거듭 나기 위해 앞으로도 다양한 시도들을 해나갈 것” 이라고 말했다.

