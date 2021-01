[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 13일 오후부터 14일까지 2명(1053, 1054번) 확진자가 발생했다.

1053번은 몸살 증상으로 확진됐으나 감염경로를 알 수 없어 역학조사를 진행 중이며, 1054번은 앞서 확진된 강남구민 가족으로 확진됐다.

정순균 구청장은 "구민 여러분께서는 지금은 사람과 접촉을 줄이는 것이 가장 확실한 방역이라는 점을 유념하셔서 ‘5인 이상 모임 금지’ 등 정부의 방역강화 대책에 호응해주시길 당부드린다"고 말했다.

