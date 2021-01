김용빈 전 카누연맹회장, 대한컬링경기연맹 회장 당선

[아시아경제 장효원 기자] 김용빈 전 대한카누연맹회장(50·사진)이 제9대 대한컬링경기연맹 회장에 선출됐다.

대한컬링경기연맹에 따르면 14일 올림픽공원 밸로드롭 경기장에서 열린 제 9대 대한컬링경기연맹 회장 선거에 기호 2번 김용빈 후보가 가장 많은 득표를 얻어 최종 당선됐다.

김용빈 당선인은 ▲연맹 재정 안정화 ▲컬링인 단합 ▲베이징 올림픽 최대성과 ▲컬링 경기장 및 교육 인프라 확대 ▲세계선수권 유치 등 컬링 세계화 ▲선수 및 동호인이 함께 하는 전국컬링대회 확대 등의 공약사항을 충실히 이행해 나간다는 방침이다.

아울러 김 당선인은 하계 종목인 ‘카누’와 동계 종목인 ‘컬링’의 연맹 회장을 연이어 맡는 기록도 남기게 됐다. 이는 박진석(1959년 7대 빙상연맹, 1964년 11대 대한농구협회), 전 국회의원 이병희(1964년 13대 대한농구협회, 1970년 14대 빙상연맹), 전 고려대학교 명예교수 김상겸(1968년~1997년 대한수중핀수영협회, 1997년 15대 대한스키협회), 창성건설 회장 배창환(2005년 2대 대한바이애슬론연맹, 2018년 37대 대한승마협회)에 이어 역대 다섯 번째 기록이다.

특히 바이에슬론연맹 회장 취임 후 개인사정으로 70일 만에 대한승마협회에서 물러난 배창환 전 회장을 제외하면 2000년대 이후 20년간 유일하다.

김용빈 당선인은 중견 건설사 대우조선해양건설과 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,000 전일대비 10 등락률 -0.99% 거래량 1,308,106 전일가 1,010 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 한국테크놀로지 자회사, 384억 규모 속초 조양동 생활형숙박시설 공사 수주한국테크놀로지 자회사, 956억원 규모 수도권 스마트물류센터 공사 수주한국테크놀로지 자회사, 359억 규모 시흥 MTV 거북섬 레지던스 공사 수주 close 의 최고 경영자이자 회장이다.

2017년부터 2020년까지 대한카누연맹 10대 회장을 역임하며 제18회 자카르타-팔렘방 아시안게임 카누(용선) 종목에 출전한 남북단일팀의 사상 첫 금메달, 동메달 획득으로 주목을 받은 바 있다. 이와 함께 대한체육회 남북체육교류위원회 위원을 맡아오며 체육인으로서의 입지를 다져왔다.

김용빈 당선인은 “통합의 리더쉽으로 엄중한 위기상황을 극복하고 연맹의 새 발전을 위해 항상 노력하겠다”며 “기업인이기도 하지만 앞으로 체육행정가로서 남은 평생을 사회로부터 받은 혜택을 돌려주는 일로 스포츠에 헌신하겠다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr