[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 14일 산청군 단성면 김오태(56), 이상희(55) 부부 농가에서 천혜향과 레드향 수확이 한창이다. 지역 맞춤형 신 소득작물로 보급한 천혜향은 평균 당도가 14~15브릭스 수준이다.

