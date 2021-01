여성청소년 보건위생용품 "한 번 신청하고 계속 지원 받으세요!"

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] "여성 청소년 보건위생용품 한번 신청하고 계속 지원 받으세요!"

경남 김해시가 취약계층 여성 청소년들의 건강권 보장을 보건위생물품 이용권을 무상 지급한다고 14일 밝혔다.

수혜자는 카드사별(BC·삼성·롯데) 발급처에서 국민행복카드를 발급해 온·오프라인 가맹점에서 선호하는 보건위생물품을 직접 선택해 구매할 수 있다.

지원대상은 올해 기준 국민 기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 지원대상자 중 2003년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 출생한 여성 청소년이다.

지원금액은 신청일이 속한 달부터 1인당 월 1만1500원을 연간 최대 13만8000원까지 지원한다.

지원 기간은 지원 자격이 유지되면 추가 신청을 하지 않아도 만 18세가 되는 해 연도 말까지 지원받을 수 있다.

신청은 청소년 본인 또는 부모 신청을 원칙으로 하고 있으나, 부모의 사정으로 지원신청이 어렵거나 주 양육자가 부모가 아닌 경우 청소년 양육을 주로 담당하는 양육자도 신청할 수 있다.

청소년의 주민등록 주소지 담당 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 '복지로' 홈페이지 또는 '복지로 앱'을 통하면 된다.

시 관계자는 "취약계층 여성 청소년들에게 위생용품 지원을 통해 경제적인 부담을 덜어주고, 청소년기에 건강한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr