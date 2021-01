키네프, 피부 스트레스 케어 '히아솔브' 라인 론칭

홀리바질, 엑토인 등 피부 본연의 건강 성분 함유

[아시아경제 조유진 기자] 프로페셔널 더마 스킨케어 브랜드 키네프가 피부 스트레스를 케어하고 피부 진정 및 보습을 돕는 ‘히아솔브’ 라인 3종을 출시했다고 14일 밝혔다.

키네프의 히아솔브 라인은 피부 진정뿐 아니라 식물유래 성분을 바탕으로 수분 집중 케어에 초점을 두고 선보이는 신규 더마 코스메틱 라인으로, 토너, 앰플, 크림 총 3종으로 출시됐다.

키네프 히아솔브 라인은 피부가 쉽게 받아들일 수 있는 500Da 크기의 작은 히알루론산 입자로 피부 보습과 피부 수분 장벽 케어에 도움을 줘 메마른 피부를 촉촉하게 가꿔준다. 또한 말라카이트추출물과 수레국화꽃수를 배합한 ‘블루 솔브 솔루션’과 판테놀이 함유되어 피부에 진정 및 보습 효과를 제공한다.

먼저 ‘키네프 히아솔브 토너’는 피부에 풍부한 수분과 진정 에너지를 부여해 스킨케어 첫 단계에서부터 피부 수분 컨디션을 끌어올려주는 수분진정 토너다. 수분을 가득 머금어 쫀쫀한 농축감이 느껴지는 제형이 피부에 매끄럽게 흡수돼 피부결을 정돈해준다.

집중 수분 케어와 피부 스트레스 케어를 돕는 ‘키네프 히아솔브 앰플’은 라인 공통 성분 외에도 홀리바질을 함유해 외부 환경으로부터 자극받은 피부 스트레스 케어에 도움을 준다. 또한 농축된 워터 젤 제형이 피부에 롤링할수록 촘촘히 스며들어 피부를 촉촉하게 만들어준다.

스킨케어 마지막 단계에서 사용하는 ‘키네프 히아솔브 크림’은 피부에 촉촉한 수분막을 만들어 자연스러운 수분광을 선사한다. 해당 제품에 함유된 엑토인은 피부에 수분막을 형성하고 외부 환경으로부터 피부를 보호하는데 도움을 준다. 또한 하이드로 크리스탈 기술로 겔 구조 내 수분을 안정화시켜 수분 증발을 최소화하고 견고한 수분막 형성을 돕는다.

키네프 마케팅 담당자는 “키네프 히아솔브 라인은 피부가 쉽게 받아들일 수 있는 사이즈인 500Da 히알루론산과 블루 솔브 솔루션으로 피부를 진정시킬 뿐만 아니라 촘촘하게 피부에 수분을 채워주는 제품”이라며, “겨울철 건조한 피부를 키네프의 히아솔브 케어를 통해 촉촉하게 관리해보시길 바란다”고 말했다.

한편 키네프는 지난 12월 브랜드 론칭과 함께 하이드라시카 라인 7종과 하이드라릴리프 라인 2종을 선보였다. 키네프 제품은 네이버 스토어, LU42 매장 및 온라인몰에서 구매할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr