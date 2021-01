경기농수산진흥원, 설맞이 특판행사…최대 30% 할인

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원이 설날을 맞아 다음 달 5일까지 도 농식품 온라인몰 '마켓경기(http://www.marketgg.co.kr)'에서 도내 지역 특산물을 30% 할인판매하는 '새해 복 많이 받으소' 특별 판촉전을 개최한다.

진흥원은 이번 판촉전을 위해 한과, 장류 세트, 잡곡세트, 표고버섯, 꿀, 들기름ㆍ참깨 세트, 쌀강정, 홍삼절편, 쌀, 배, 사과, 백잣 등 다양한 상품을 준비했다.

주요 판매가를 보면 잡곡 세트 4종(찹쌀, 찰현미, 찰흑미, 찰보리) 3.6kg은 기존 2만4500원에서 1만7150원으로 할인 판매된다. 또 먹골배 수제청 3종 선물세트는 2만8000원에서 1만9600원으로, 한과 선물세트는 2만8100원에서 1만9670원으로, 자연벌꿀 2종(야생화, 밤꿀) 1.2kg은 3만3000원에서 2만3100원으로 각각 판매된다.

이외에도 현미누룽지 세트 33g×12개는 3만8000원에서 2만6600원으로, 홍삼절편 20g×10개 상품은 4만5000원에서 3만1500원으로, 쌀 10kg은 4만5800원에서 3만2060원으로, 배 10과 7.5kg은 6만3600원에서 4만4520원으로, 사과 14과 5kg은 6만8900원에서 4만8230원으로, 한우 1등급 국거리 500g과 불고기 500g으로 구성된 상품은 14만3300원에서 10만310원으로 각각 할인 판매된다.

진흥원은 모든 제품을 무료 배송한다.

이번 행사는 예산 소진에 따라 행사가 조기 종료될 수 있다.

강위원 경기도농수산진흥원장은 "민족 최대명절 설을 맞아 비대면으로 소중한 분들에게 건강과 정성을 전달하고자 이번 기획전을 준비했다"고 전했다.

