금융위, 네덜란드계 IMC증권 예비인가

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증권시장에 외국계 증권사의 진출이 3년 6개월여만에 이뤄진다. 앞서 중국 초상증권은 2017년 6월 국내 금융당국의 인가를 받았다.

금융위원회는 13일 정례회의를 열고 한국IMC증권의 금융투자업 예비인가를 의결했다고 밝혔다.

한국IMC는 한국거래소의 유가증권시장·코스닥시장 업무규정에 따른 시장조성자로서의 업무 및 그에 따른 위험 헤지(회피) 목적의 지분증권 투자매매에 한해 예비인가를 받았다. 자본금은 150억원이다.

금융위는 "시장조성업무는 주식시장에서 유동성이 낮은 종목의 거래 활성화에 기여하는 기능이 있고 외국 금융회사의 국내 진입은 금융중심지 조성에 도움이 되는 측면이 있다"고 설명했다. 또한 "예비인가 대상 증권회사를 포함해 향후 시장조성자들이 본연의 역할을 다할 수 있도록 감독에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

현재 주식시장 시장조성자는 12개 증권회사로 이 중 외국계 증권회사는 3개사이다. IMC는 네덜란드 암스테르담 거래소 트레이더 2명이 1989년 설립한 전 세계 거래소에서 시장조성 업무와 알고리즘 트레이딩(일정한 규칙에 따라 자동으로 프로그램이 호가를 만들고 제출하는 매매 시스템) 등을 전문으로 활동해왔다.

