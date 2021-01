김해시, 재난 지원금 소외 업종 직접 챙긴다 … 92억원 자체 지원

전세버스 등 최고 100만원 설 연휴 전 지급

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 3차 재난지원금에서 소외된 시민들을 위해 자체 지원을 한다.

시는 재난지원금 사각지대를 최소화하기 위해 92억원을 지원한다고 13일 밝혔다.

세부적으로 사각지대 직접지원 13억원, 소상공인·중소기업 대출이자 차액 보전 76억원, 공공 부담 감면 3억원이다.

시는 사각지대 대상 현금지원의 경우 설 연휴 전에 완료해 정부 재난지원금과 함께 지역 경기 활성화에 도움이 되도록 할 방침이다.

현금 직접지원에 해당하는 업종은 7개 분야 1829개소로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 여행과 통근·통학 감소로 어려움을 겪고 있는 전세버스, 여행업체, 농촌관광업체에 대해 100만원씩 지원한다.

입학·졸업식 등 각종 행사 취소로 어려움을 겪는 관내 351개 화훼농가에도 100만원씩, 공연과 전시행사가 전면 취소된 문화예술인에게는 50만원씩 지원한다.

또한 법인 택시 운수종사자에게 50만원을 추가 지원해 정부 지원이 100만원인 개인택시 운수종사자와 형평성을 맞추고 코로나19 장기화로 실직한 청년 실직자에게도 생활 안정 자금 50만원을 지원할 계획이다.

이뿐만 아니라 매출 감소로 직격탄을 맞은 소상공인과 중소기업을 대상으로 대출이자 차액을 보전해주는 긴급경영안정 자금도 2120억원 융자 규모로 지원하며 이자 차액 보전에 총 76억원의 예산이 투입된다.

공유재산을 소상공인이 임대하면 공유재산 임대료를 감면해 주고, 소상공인에게 임대료를 3개월 이상 감면하는 착한 임대인에게는 재산세를 최대 50%까지 감면해 주는 공공 부담 감면제도도 지난해에 이어 연장 운영한다.

신청은 시청 소관부서별로 18일부터 접수한다.

허성곤 시장은 “코로나19 장기화로 고통이 크지만, 사각지대를 자세히 찾아 부담을 덜어드리기 위해 노력했다”며 “현재 논의되고 있는 제4차 정부 재난지원금 내용에도 지원에서 소외되는 업종을 지속해서 감시해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr