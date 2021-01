美 코로나19 백신 개발 '초고속 작전' 최고책임자 사임

[아시아경제 김유리 기자] 미국 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 프로그램인 '초고속 작전'을 이끈 몬세프 슬라위 최고책임자가 사임하기로 했다고 CNBC 등 외신이 13일(현지시간) 보도했다.

'초고속 작전'은 코로나19 백신 개발·배포 등을 담당했으나 미국 내 백신 보급이 시작되면서 역할은 줄어들 전망이다.

바이든 인수위는 슬라위와 계약을 연장하지 않았다. 다만 그는 자리에서 물러나더라도 새 행정부로 관련 업무를 원활히 이전하기 위해 한 달간 자문역으로 남아있을 예정이다.

슬라위는 코로나19 백신 개발사 모더나의 임원을 지낸 인물이다. 슬라위는 이달 초 모더나 백신 투약량을 절반으로 줄여 접종하는 방안을 검토 중이라고 말했으나 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소 소장은 "과학적 근거가 없다"며 반박한 바 있다.

한편 파우치 소장은 바이든 행정부에서 유임되면서 대통령 수석보좌관 업무도 맡기로 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr