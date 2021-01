[아시아경제 금보령 기자] 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,230 전일대비 195 등락률 +4.83% 거래량 5,869,178 전일가 4,035 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 “LG화학” 급등하는 이유! 속!! 시원하게 말씀드립니다!!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정웰크론한텍, 검색 상위 랭킹... 주가 5.47% close 은 덕성지디씨와 362억원 규모의 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사 계약을 체결했다고 13일 공시했다.

계약금액은 2019년 연결 기준 매출액 대비 13.37%다. 계약 종료일은 2023년 8월15일이다.

