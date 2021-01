경남도 문화유산 보존에 1092억원 투입한다

보수정비 968억원, 시공간적 제약 해소 5억원, 재난방재시스템 구축 119억원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 올해 문화유산의 보존과 계승을 위해 1092억원을 투입한다.

먼저 문화재 및 전통 사찰의 원형 보존을 위한 보수 정비에 968억원을 투입한다.

하동 쌍계사 진감선사탑비(국보 제47호) 등 313건의 문화재 보수 정비에 917억원, 합천 해인사 장경판전·함양 남계서원(한국의 서원)·양산 통도사(산사, 한국의 산지승원) 보존관리에 11억원, 고성 문수암 등 12개소의 전통 사찰 보존관리에 40억원을 지원한다.

문화재 관광의 시·공간적 제약 해소를 위해 5억원을 투입한다.

김해 구지봉(사적 제429호) 무장애 공간 조성에 1억원, 창녕 신라진흥왕 척경비(국보 제33호) 등 3개소 야간경관조명 설치에 2억원, 양산 통도사에 비대면 체험·관람 프로그램 ‘빅게임 통도사’ 시스템 구축에 2억원을 지원한다.

재해?재난에 대비한 재난방재시스템 구축과 상시관리에는 119억원을 투입한다.

재난방재시스템 구축 및 유지관리에 78억원, 문화재 안전경비원 배치, 돌봄사업단 운영에 41억원을 지원한다.

특히, 양산 북정리 고분군(사적 제93호), 창녕 송현동 마애석불좌상(보물 제75호) 등 5개소에는 정보통신(IT), 사물인터넷(IoT) 기술 등 신기술을 활용한 문화재 보존관리체계를 구축할 계획이다.

