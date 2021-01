[아시아경제 금보령 기자] 코스맥스는 '신규 바이우라실, 이의 용도 및 이의 제조방법' 관련 특허권을 취득했다고 13일 공시했다.

코스맥스 측은 "이번 발명에 따른 화합물은 피부 항노화 활성 효과가 있으며 미생물로부터 분리해 낸 생리활성물질이기 때문에 기존 항노화를 위한 화장품 및 의약품 소재들 보다 화학적 안정성이 높다"며 "향후 생산될 제품에 사용될 예정"이라고 설명했다.

