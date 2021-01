“1명이 1t이면 연간 340만t 온실가스 줄여요”

부산시, 시민참여형 온실가스 감축 캠페인

1월엔 겨울철 실내기온 20℃ 유지하면 OK!

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 온실가스를 줄이기 위해 생활 속에서 ‘작은 실천’을 하는 캠페인을 벌인다.

부산시는 ‘2030 온실가스 감축 1단계 실행계획’에 따라 시민이 참여하는 온실가스 감축 정책 ‘온실가스 1인 1t 줄이기’를 추진한다고 13일 밝혔다.

부산시는 12개 대표 실천과제를 선정해 월별로 중점 추진할 계획이다. 시민이 실천과제를 잘 지키면 연간 1인 1t의 온실가스 감축 효과가 있을 것으로 보고 있다.

전 부산시민이 적극적으로 실천하면 연간 340만t의 온실가스를 감축하는 효과가 나온다는 전망이다.

동절기인 1월에는 적정 실내온도를 유지하기 위해 ‘겨울철 실내기온 20℃ 유지하기’ 캠페인을 진행한다.

부산시는 에너지 사용량이 급격히 증가하는 겨울철에 실내기온을 적정온도로 유지하는 것만으로도 1인당 76.7kg의 온실가스를 줄일 수 있을 것으로 내다봤다.

부산시는 온라인을 비롯한 옥외 전광판, 게시판, 대중교통 등을 활용해 적극적인 홍보를 펼쳐 기후 위기에 대한 시민의 경각심을 일깨우고, 생활 속 참여를 유도한다는 방침이다.

부산시는 2050년 탄소중립 사회로 나아가기 위해 ‘부산광역시 2030 온실가스 감축 로드맵’을 수립해 올해부터 1단계 실행계획을 본격화할 계획이다.

