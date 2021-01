[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원해양경찰서 제8대 서장으로 유충근(52세) 총경이 12일 취임했다.

해경에 따르면 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 유충근 서장의 취임식을 생략하는 대신, PC 영상회의를 통해 창원해경 직원들과 소통하는 자리를 가졌다.

경남 거제 출신인 유 서장은 2002년 간부후보 50기로 임관, 해양경찰청 혁신기획과, 해양경찰청 경비과, 동해해양경찰청 수사과장, 해양경찰청 종합상황실장 등을 역임했다.

창원해경 유 서장은 취임사에서 “항상 국민을 생각하고 끊임없이 국민과 소통하는 해양경찰이 되어 주길 바란다”며“국민에게 필요한 곳에 늘 존재하는 든든한 버팀목이 돼 국민의 안전을 보장할 수 있도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr