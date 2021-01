CU, 간편함과 신선함 모두 잡은 '신선 HMR'로 집콕 시장 공략

[아시아경제 이승진 기자] CU가 다양한 반조리 식품을 선보이며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 커진 '집콕' 시장 공략에 나선다.

13일 CU에 따르면 지난해 HMR(가정간편식) 매출은 전년 대비 28.7% 성장해, 2019년보다 1.5배 가량 큰 매출 신장률을 기록했다. 특히 코로나19 확진자가 급격히 늘어난 9월부터 12월까지 매출은 전년대비 40.1%까지 급증하기도 했다.

자세히 살펴보면 떡볶이 등 냉장 HMR 매출은 전년 대비 32.6% 신장했으며, 만두, 닭강정 등 냉동 HMR 매출 역시 같은 기간 동안 18.9% 올랐다.

이에 CU는 HMR의 간편함과 밀키트의 신선함을 동시에 만족시킬 수 있는 '신선 HMR'을 강화한다는 방침이다. '신선 HMR'은 전자레인지 등 다양한 주방기기로 손쉽게 조리할 수 있고, 냉장이 아닌 냉장 상품으로 식감 훼손과 영양 손실을 최소화 했다. 특히 마트형 대용량 HMR 상품이 부담스러운 1~2인가구에 안성 맞춤이다.

먼저 CU는 ‘떠먹는 피자’ 2종(페퍼로니, 하와이안)을 순차적으로 출시한다. 두 상품 모두 100% 자연치즈를 사용했으며 빵을 제외한 토핑의 중량이 총 중량의 80%를 차지할 만큼 속을 꽉 채웠다.

떠먹는 피자는 용기째 전자레인지, 에어프라이기, 가스레인지에 가열할 수 있어 누구나 간편하게 조리할 수 있다. 1인용으로 기획돼 혼자서도 부담없이 안주나 식사 대용으로 즐길 수 있다. 가격은 5900원이다.

CU는 지난해 HMR에서 가장 큰 신장률을 보인 피자를 시작으로 1인분 찌개·전골류, 중화요리류 등 다양한 상품으로 라인업을 확대해 나갈 계획이다.

조성욱 BGF리테일 간편식품팀장은 “신선 HMR은 편의점의 장점을 살린 새로운 형태의 HMR로, 상당 부분 조리가 필요한 밀키트나 마트형 대용량 HMR 상품이 부담스러운 1~2인가구 고객들을 틈새 공략하기 위해 기획됐다”며 “CU의 신선식품 노하우와 신선 배송 인프라를 기반으로 그동안 간편식품으로는 선보이기 어려웠던 메뉴들을 다양하게 선보일 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr