[아시아경제 장세희 기자]기상청은 12일 오후 8시를 기해 경기 안양·군포·과천에 내려졌던 대설주의보를 해제했다고 밝혔다.

용인 등 8곳의 대설주의보는 그대로 유지된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr