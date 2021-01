[아시아경제 조성필 기자] 사법연수원은 12일 경기 고양시 사법연수원 원장실에서 제50기 사법연수생 수료식을 열었다.

이날 수료식은 2017년을 끝으로 사법시험이 폐지됨에 따라 조우상 연수생 1명만을 대상으로 진행됐다. 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 고려해 최소 인원만이 참여한 채 소규모로 열렸다.

서울 경복고와 일본 게이오대 법학과·도쿄대 법학전문대학원을 졸업한 조씨는 지난 2015년 제57회 사법시험에 합격했다. 그는 2011년 일본 신사법시험에 합격하기도 했다. 조씨는 김앤장 법률사무소에 취업해 변호사로 활동할 예정이다.

