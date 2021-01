[아시아경제 장세희 기자] 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 350 등락률 -1.97% 거래량 184,587 전일가 17,750 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 한전기술, 한국수력원자력과 600억 규모 용역계약[클릭 e종목]"한전기술, 단기 사업 수주로 매출 유지"한전기술, 3분기 영업익 141억원…전년比 흑자전환 close 은 임시주주총회 결과 고영희 비상임이사 연임 건을 원안대로 가결한다고 12일 공시했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr