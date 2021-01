유한킴벌리, 포장비닐 40% 줄인 대용량 특별기획 생리대 출시

‘포장재 줄이기’ 자발적 협약 참여, 재포장 줄인 ‘대용량 생리대’ 첫 선

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 포장비닐 플라스틱을 40% 줄인 대용량 생리대를 출시했다고 12일 밝혔다.

유한킴벌리는 2019년부터 생리대 재포장 비닐을 지속가능한 소재로 개선하는 노력을 기울여 왔다. 지난해 9월 환경부와 ‘과도한 포장재 줄이기’ 자발적 협약에 참여한 이후, 지난 11월까지 묶음상품 등에 적용된 모든 2차 포장재의 신규 플라스틱 사용량을 30% 낮춰 환경 부담을 줄이는 작업을 수행하고 있다.

또한 보다 효과적인 포장재 감축을 위한 제품 기획에 착수, 묶음 상품 2차 포장재를 줄이는 방법으로 대용량 기획제품을 추가 개발했다. 신제품으로 개발된 대용량 제품은 기존 동종 묶음상품 대비 포장비닐 플라스틱을 약 40% 이상 감축했다고 유한킴벌리 측은 설명했다.

이번 대용량 특별기획 제품은 ‘좋은느낌 유기농 순면커버’, 좋은느낌 에어핏쿠션’, ‘좋은느낌 좋은 순면’, ‘화이트 시크릿홀’ 등 유한킴벌리 주요 생리대 제품의 중형과 대형 사이즈다. 각 60개입, 54개입으로 구성됐다.

유한킴벌리 담당자는 “대용량 제품은 재포장을 줄이는 환경적 효과가 있을 뿐만 아니라 최근 집안에 머무는 시간이 길어지며 장바구니 사이즈가 커지는 소비 트렌드와도 부합한다”며 “소비자들이 보다 편안하게 포장 부담을 고민하지 않고 제품을 선택할 수 있도록, 향후 관련 제품 공급과 함께 다양한 커뮤니케이션을 준비할 예정이다”고 말했다.

