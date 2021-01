[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 졸업·신학기 선물로 노트북을 선보이고 있다.

광주신세계는 본관 8층 삼성전자에서 졸업시즌과 신학기를 맞아 선물을 준비하는 고객들을 위해 노트북 신제품과 다양한 프로모션을 준비했다고 12일 밝혔다.

‘갤럭시 북 플렉스2’, ‘갤럭시 북 이온2’ 구매 고객을 대상으로 무선이어폰 ‘갤럭시 버즈 라이브’를 할인된 가격에 판매한다.

한컴 오피스 패키지 제공, 콘텐츠 최대 1년 무료 사용 등 다양한 혜택도 주어진다.

또 노트북 구매시 기존 노트북을 반납하면 중고가를 보상해주는 ‘노트북 보상 원정대’ 프로그램도 운영한다.

제조사나 노트북 사양에 따라 보상 가격은 달라질 수 있으며, 고장난 노트북도 최저 1만 원 보상한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr