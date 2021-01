美 동물원 고릴라, 코로나19 감염…유인원 최초 감염사례

동물원 직원에게서 전파 가능성..."경로 추적중"

유인원 최초 감염 사례..."특별한 치료법은 없어"

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 한 동물원에서 사육중인 고릴라들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성반응이 나타나 미 보건당국이 조사에 착수했다. 유인원이 코로나19에 감염된 세계 최초 사례다. 해당 고릴라들은 동물원 직원으로부터 감염된 것으로 추정되며 현재 보건당국에서 감염경로를 추적 중으로 알려졌다.

11일(현지시간) AP통신에 따르면 미국 캘리포니아주 샌디에이 카운티의 에스콘디도 지역에 있는 샌디에이고 동물원에서 사육 중인 8마리 중 일부가 코로나19 증상을 보여 진단 검사를 실시한 결과 2마리가 양성판정을 받았다. 다른 한마리도 증상을 호소 중이라 감염 고릴라 수는 늘어날 것으로 전망되고 있다. 전세계에서 유인원이 코로나19에 감염된 사례가 보고된 것은 이번이 처음이다. 고릴라는 DNA의 98.4%가 인간과 유사해 앞서 야생동물 전문가들은 고릴라가 코로나19에 감염될 가능성에 대해 우려를 표명한 바 있다.

개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 이날 온라인 브리핑을 통해 해당 사실을 확인했다고 밝히면서 "사람으로부터 전염된 것인지를 파악하기 위해 고릴라의 감염 경로를 추적하고 있다"고 발표했다. 해당 동물원의 리사 피터슨 원장은 "동물 관리 직원 중 한명이 코로나19 양상 반응을 보여 사람으로부터 감염이 의심되고 있다"며 "해당 직원은 무증상이었으며, 고릴라 주변에서는 항상 마스크를 착용했었다"고 밝혔다. 앞서 해당 동물원은 코로나19에 따른 봉쇄조치로 지난달 6일부터 폐쇄됐다.

고릴라들은 현재 수의사들로부터 면밀한 모니터링을 받고 있으며 일부 충혈 증세를 보이고 기침을 하는 것 이외에 건강상 큰 문제는 없는 것으로 알려졌다. 현재까지 유인원이 코로나19에 감염됐을 때 특별한 치료법이 발견된 것은 없는 상황이다. 앞서 밍크나 호랑이 등 다른 야생동물이 코로나19에 감염된 사례는 보고된 바 있으며, 동물들의 경우 코로나19가 생명을 위협할 정도로 중증이 된 사례는 아직 보고된 바 없다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr