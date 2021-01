애플 '에어팟 맥스' 15일 국내 출시

애플 홈페이지·오프라인 매장

[아시아경제 한진주 기자] 애플이 무선 헤드셋 '에어팟 맥스'를 오는 15일 국내에 출시한다.

애플은 15일부터 애플 홈페이지와 앱스토어 앱, 애플스토어 가로수길 매장과 공인 리셀러 매장에어 에어팟 맥스를 구입할 수 있다고 12일 밝혔다.

에어팟 맥스의 가격은 71만9000원이며 스페이스 그레이, 실버, 스카이 블루, 그린, 핑크 5가지 색상으로 출시된다.

에어팟 맥스는 애플의 첫 무선 헤드폰으로 H1 칩을 탑재했고 액티브 노이즈 캔슬링과 적응형 EQ, 주변음 허용 모드, 공간 음향 기능 등을 제공한다.

에어팟 맥스는 두 개의 이어컵과 이를 연결해주는 헤드밴드로 구성돼있다. 이어컵의 이어쿠션은 차음효과를 높여주는 메모리폼 소재를 적용했고 사용자의 머리 형태에 맞게 독립적으로 회전된다.

애플워치의 노하우를 반영한 디지털 크라운으로 볼륨 조절, 오디오 재생·정지, 트랙 건너뛰기, 전화 받기·종료, 시리 활성화 기능을 이용할 수 있다. 소음 제어 버튼을 누르면 액티브 노이즈 캔슬링-주변음 허용 모드로 전환된다.

이어컵에는 각각 3개의 마이크가 탑재돼 외부 소리를 감지한다. 사용하지 않을 때 배터리 충전 상태를 유지할 수 있도록 초절전 상태로 보관해주는 스마트 케이스도 함께 제공된다. 배터리 사용 시간은 액티브 노이즈 캔슬링·공간 음향을 활성화 한 상태로 20시간까지 오디오 재생이나 통화가 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr