[아시아경제 황윤주 기자] (주)한성은 예스코홀딩스의 자회사에서 탈퇴했다고 11일 공시했다.

회사 측은 "한성피씨건설(주)에 의한 흡수합병에 따른 법인격 소멸로 예스코홀딩스 자회사에서 탈퇴했다"고 설명했다.

