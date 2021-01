대구시교육청, 유·초등 교사 임용 2차 시험 … '확진자' 응시 허용

13~15일 대구동천초등학교에서

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 2021학년도 공립 유·초등(특수학교 포함) 교사 임용후보자 2차 시험을 오는 13일부터 15일까지 3일간 대구동천초등학교에서 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 2차 임용시험을 통해 유치원 12명, 초등학교 85명, 특수학교(유치원) 6명, 특수학교(초등) 27명 등 총 130명 선발하게 된다. 응시자는 지난 12월9일 1차 시험 합격자 195명이다.

응시자들은 13일 교직적성 심층면접과 인문정신 소양평가를 시작으로 14일 수업실연을 하게 된다. 초등교사 응시자는 15일 영어수업실연 및 영어면접을 추가로 하게 된다.

대구시교육청은 당초 확진자에게는 응시를 허용하지 않았으나, 헌재 결정의 취지를 존중해 확진자에 대한 2차 응시를 허용하기로 했다. 응시생 중 확진이 확인될 경우 교육청으로 즉시 신고하고, 시험 응시를 희망할 경우 시험 응시가 가능하다는 의사 확인을 받아야 한다.

한편 최종 합격자는 2월2일 시교육청 홈페이지를 통해 발표된다.

