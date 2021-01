김정은 노동당 총비서 추대…김여정은 정치국 후보위원서도 빠져

북한 최고지도자인 김정은 북한 국무위원장이 노동당 총비서로 추대됐다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 11일 전날 열린 8차 당대회 6일차 회의 내용을 전하며 "김정은 동지를 조선노동당 총비서로 높이 추대할 것을 결정한다"고 보도했다.

북한은 9일 당규약을 개정해 기존의 당 위원장 체제를 비서 체제로 5년 만에 환원한 바 있다.

지위 격상 가능성이 점쳐졌던 김 위원장의 여동생, 김여정 당 제1부부장은 기존 직책이었던 정치국 후보위원에서도 빠졌다. 당 부장 명단에도 이름을 올리지 못했다.

김 위원장을 그림자 수행하던 최측근 조용원은 당 제1부부장은 정치국 상무위원에 올랐다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr